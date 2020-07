“International Awards Chocolate”, il trionfo del Maestro Giuseppe Manilia

In realtà è solo la riconferma della maestria assoluta del maestro Giuseppe Manilia, pluripremiato Maestro Pasticciere titolare della “Maison Manilia” di Montesano Scalo (SA). Agli “International Awards Chocolate” Giuseppe fa addirittura incetta di premi: ORO per il “Madagascar”, 72% tartufino all’acqua, ARGENTO per il “Perù”, Tartufino 72,5%, ARGENTO per “Madagascar” tartufino 72%, e infine BRONZO per “Ganache” gianduja. Un successo strepitoso: 1 Oro, 2 Argenti e un Bronzo in collegamento zoom europeo. Giuseppe ha dedicato con commozione l’ennesimo trionfo alla cara figlia Rosemary. Sussesso assoluto e meritato per un artista della pasticceria.