Inps: reddito e pensione di cittadinanza a 1,171 milioni di famiglie

Sono 1 milione e 171 mila le famiglie che hanno percepito il reddito o la pensione di cittadinanza con un importo medio del beneficio pari a circa 519 euro. E’ quanto riporta l’Osservatorio statistico dell’Inps, riferito al periodo che va dall’aprile del 2019 a maggio 2020. Le persone complessivamente interessate dalla misura sono quasi 2 milioni e 797 mila. Nel dettaglio, il reddito va a nuclei 1,042 milioni, per un importo medio di 557 euro, mentre le famiglie che percepiscono la pensione di cittadinanza sono 129.324 con un importo medio di circa 238 euro. Delle famiglie che hanno ricevuto il reddito o la pensione di cittadinanza sei su dieci risiedono nelle regioni del Mezzogiorno. Così l’Osservatorio dell’Inps, secondo cui il 62% del totale dei beneficiari è al Sud (Isole incluse), mentre il 23% si trova al Nord e il 15% al Centro. Finora per il reddito e la pensione di cittadinanza sono stati spesi circa 6 miliardi e 555 milioni di euro. E’ quanto emerge dalle tavole dell’Osservatorio Inps aggiornate a tutto maggio, sommando gli importi erogati per il sussidio dal mese di avvio, ovvero da aprile dello scorso anno. Solo a maggio, ultimo mese disponibile, sono stati spesi 580 milioni. Risultato di un importo medio mensile di 543,26 euro e un numero di nuclei pari a 1.067.865.