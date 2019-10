Industria – Ordini in netto calo. -10% annuo ad agosto

L’Istat registra ad agosto 2019 una calo del fatturato del 2,2% su base annua nei dati corretti per il calendario (-5,2% nei dati grezzi) e un crollo degli ordinativi del 10% nei dati grezzi. Per trovare un risultato peggiore bisogna tornare a dicembre 2012 (quando era -10,8%). Questa flessione, che per gli ordini esteri raggiunge il -16,3% (record negativo da quasi dieci anni, a partire da ottobre 2009), “risente fortemente dell’andamento delle commesse provenienti dal mercato estero e, a livello settoriale, dal comparto degli altri mezzi di trasporto”. Per gli ordini vedono una crescita tendenziale solo le industrie tessili e dell’abbigliamento (+1%) e computer ed elettronica (+0,2%), mentre nei mezzi di trasporto la contrazione raggiunge il 27,3%, affossata anche dal confronto con un mese di agosto 2018 particolarmente positivo.