Exploit della produzione industriale a maggio. Rispetto ad aprile l’aumento è del 42,1%. Ma a far schizzare in alto il dato è l’effetto rimbalzo, con un mese, aprile, segnato dal lockdown. Il recupero era atteso ma per l’Istat si tratta di una ripesa “significativa”. Su base annua il divario resta comunque ancora ampio. L’indice risulta in calo del 20,3% rispetto a maggio dello scorso anno. Il livello rispetto al periodo pre-Covid, a inizio anno, è di un quinto inferiore.