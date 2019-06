Industria, allarme Codacons: è crisi dei consumi

Crisi dei consumi. I dati sulla produzione industriale “vanno di male in peggio. Dopo i numeri negativi fatti registrare a marzo, anche ad aprile l’Istat registra dati in calo per l’industria italiana”. Lo afferma il Codacons, commentando la flessione registrata dall’Istituto di statistica. “A preoccupare è in modo particolare la forte riduzione della produzione nel comparto dei beni di consumo, – spiega il presidente Carlo Rienzi – qui su base mensile il calo è del -0,5%, ma raggiunge il picco del -3,4% per i beni di consumo durevoli rispetto allo stesso periodo del 2018. Numeri che rispecchiano in modo evidente la crisi dei consumi che si registra in Italia, con la spesa che non riparte e le famiglie che tendono a rimandare al futuro gli acquisti, con effetti negativi diretti per tutto il comparto industriale”.