Industria – A novembre diminuzione congiunturale dello 0,2% dell’indice dei prezzi alla produzione

A novembre si stima una diminuzione congiunturale dello 0,2% dell’indice dei prezzi alla produzione dell’industria e una diminuzione tendenziale del 2,5%. Lo rileva l’Istat, commentando che “i prezzi segnano un’attenuazione della flessione su base annua (-2,5% da -2,9% di ottobre), che resta comunque ampia e principalmente da ascrivere alle dinamiche negative dei prezzi dell’energia e dei beni intermedi sul mercato interno”. Per lo stesso mese, prosegue l’Istituto di statistica, “si rileva una lieve diminuzione congiunturale determinata da entrambi i mercati, interno ed estero. Nel settore delle costruzioni, si conferma la dinamica tendenziale negativa sia per gli edifici, residenziali e non residenziali, sia per strade e ferrovie”.