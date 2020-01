Incidente sulla Bussentina a Sanza, muore 67enne ferito di San Giovanni a Piro

Non ce l’ha fatta il 67enne di San Giovanni a Piro, Gerardo Petrillo, rimasto gravemente ferito nell’incidente verificatosi la mattina di venerdì scorso sulla Statale 517 Bussentina, la superstrada, a poca distanza dallo svincolo di Sanza. L’uomo era stato trasportato in eliambulanza all’ospedale Ruggi di Salerno in gravissime condizioni. Quattro veicoli, tre furgoni e un’auto, per cause ancora da accertare, si erano scontrati e due automobilisti alla guida, rispettivamente di un’auto e di un furgone, erano rimasti incastrati tra le lamiere, in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco per estrarli. Tra loro il 67enne di San Giovanni a Piro.