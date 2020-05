Incidente mortale la notte scorsa sull’Autostrada A1 in territorio Modenese, non lontano dal casello di Modena Nord. Un autotreno si è ribaltato dopo essere finito contro un guardrail ed il conducente del mezzo è stato sbalzato fuori. Quando i sanitari sono giunti sul posto per il camionista non c’era più nulla da fare. La vittima è un 43 anni di Mercato San Severino. L’autostrada è rimasta chiusa per diverso tempo per permettere la rimozione dei mezzi.