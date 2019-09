Incidente stradale a Teggiano, morto un giovane di 20 anni.

Teggiano (SA) – Ancora una vittima delle strade, ancora un giovanissimo a predere la vita. E’ accaduto la scorsa notte a Prato Perillo di Teggiano nel Vallo di Diano. Intorno alla mezzanotte il violento scontro tra tre vetture sulla strada che collega Prato Perillo a San Pietro al Tanagro. Le tre auto viaggiavano in direzione San Pietro quando si è verificato l’urto fatale. 4 le persone coinvolte. Morto un giovane di 20 anni. Sul posto vigili del fuoco e 118 per i soccorsi. La vittima è un ragazzo di 21 anni, Mariano Casale, di Sala Consilina, alla guida di una Alfa Mito e morto sul colpo, coinvolte nell”incidente altre due auto. Altre due persone sono rimaste ferite, una di San Pietro al Tanagro ed una di Teggiano, entrambe trasportate all’ospedale di Polla e le loro condizioni non destano preoccupazione.