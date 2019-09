Incidente mortale a Teggiano (SA), arrestato 45enne

E’ stato arrestato per omicidio stradale un macellaio 45enne di Teggiano (Salerno) alla guida della Volkswagen Golf che la notte scorsa si è scontrata con una Alfa Romeo Mito, in località Prato Perillo di Teggiano, causando la morte del proprietario di 20 anni di Sala Consilina (Salerno). Il 45enne è risultato positivo agli accertamenti tossicologici per aver assunto cocaina. Ad arrestarlo i carabinieri della compagnia di Sala Consilina che, guidati dal capitano Davide Acquaviva, lo hanno fermato già la scorsa notte subito dopo l’incidente. Le manette sono scattate, invece, questa mattina dopo l’esito dell’esame tossicologico effettuato presso l’ospedale di Polla (Salerno). Nell’incidente è rimasta coinvolta anche un’altra vettura che, sopraggiunta dopo il primo impatto, non è riuscita ad evitare le due auto ferme sulla carreggiata.