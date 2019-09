Incidente mortale a Sassano. Muore un 35enne.

Sassano (SA) – Ancora sangue sulle strade del salernitano. Gravissimo incidente mortale nella serata di ieri a Sassano in località Santa Maria. Un centauro ha perso la vita. Un giovane originario di Padula è rimasto coinvolto in un terribile impatto in sella alla sua moto. Il 35enne stava rientrando da lavoro quando, intorno alle 21,00, si è verificato l’incidente. Non sono ancora note le dinamiche. I carabinieri della Compagnia di Sala Consilina al comando del Cap. Davide Acquaviva, impegnati nelle indagini per ricostruire quanto accaduto. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina e i volontari della protezione civile