Incidente aereo in Afghanistan, i talebani: “E’ della Cia”

Incidente aereo in Afghanistan. Un velivolo è precipitato nel distretto di Deh Yak, nella provincia orientale di Ghazni, attualmente sotto il controllo dei talebani. Secondo un portavoce della provincia citato dai media locali, dopo essersi schiantata al suolo, la vettura ha poi preso fuoco a causa di problemi tecnici. Le forze speciali afghane si stanno dirigendo sul luogo della tragedia. Inizialmente, come riporta la Bbc, è stato riferito che l’aereo appartenesse alla Ariana Afghan Airlines, che ha però negato di essere la compagnia che operava il volo. “Si è verificato un incidente aereo ma non appartiene ad Ariana perché i due voli gestiti da noi e in programma da Herat a Kabul e da Herat a Delhi sono sicuri”, ha detto l’amministratore delegato Mirwais Mirzakwal alla Reuters. E il mistero, a distanza di ore dall’incidente si infittisce. Anche perché i talebani riferiscono in un comunicato che l’aereo caduto oggi nella provincia afghana di Ghazni è un velivolo militare americano. “Un aereo dell’intelligence del nemico è precipitato nell’area di Sado Khelo del distretto di Deh Yak, causando la morte di tutto l’equipaggio e di membri di alto livello della Cia. Il relitto e i corpi si trovano sul luogo dell’incidente”, si legge nel comunicato degli insorti che controllano quell’area. Non è ancora chiaro il numero delle vittime”. L’unica cosa certa è che nessuno dei passeggeri a bordo sarebbe sopravvissuto, come riporta la stampa internazionale. Inizialmente si parlava di 83 persone, numero poi diminuito a 15. Arif Noori, portavoce del governatore della provincia, ha dichiarato che l’incidente è stato talmente violento che al momento risulta difficile persino identificare i corpi all’interno del relitto. Si attendono, pertanto, conferme sui dati e il bilancio delle vittime.