Incidente a Tempa Rossa: si tratta di malfunzionamento

Villa d’Agri (PZ) – La “vicenda del malfunzionamento dell’impiantistica Total verificatasi il 10 gennaio” nel centro oli di Tempa Rossa è stato classificato dalla compagnia petrolifera “come ‘un evento che sia potenzialmente in grado di inquinare il sito e quindi soggetto ad obblighi comunicativi agli organi competenti”. Lo ha reso noto l’assessore all’ambiente della Regione Basilicata, Gianni Rosa, attraverso l’ufficio stampa della giunta regionale. Rosa ha spiegato che “appresa la notizia in maniera informale, l’assessorato all’ambiente ha provveduto immediatamente a chiedere conto con nota del 30 gennaio a Total dell’accaduto”. Dopo la risposta della Total il 6 febbraio, Rosa ha sottolineato di aver chiesto alla compagnia petrolifera, “a soli fini di mera opportunità e di leale collaborazione, di comunicarci tempestivamente tutto quanto accade per evitare che notizie minime creino ingiustificato allarme nelle popolazioni”.