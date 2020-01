Incendio in un’azienda a Roccapiemonte (SA), primi risultati dei rilievi dell’Arpac

Proseguono le verifiche da parte dell’Arpac Campania per indagare sugli effetti ambientali provocati dall’incendio divampato nella notte tra il 21 e il 22 dicembre scorsi in un’azienda che si occupa di logistica in via Piedirocca a Roccapiemonte (Salerno). L’Agenzia regionale negli ultimi giorni di dicembre ha effettuato nuovi campionamenti per la ricerca di polveri sottili, idrocarburi policiclici aromatici, metalli, diossine e furani. Dal 27 al 29 dicembre, attraverso l’utilizzo della stazione mobile, sono state effettuate operazioni di campionamento della qualità dell’aria: sia i valori di Pm10 (25 mg/mc) che gli Idrocarburi Policiclici aromatici (0,74 ng/mc) sono risultati inferiori rispetto ai limiti previsti. Anche per i metalli i risultati emersi sono stati inferiori rispetto al valore obiettivo fissato dalla normativa calcolato come media annua. Esito tranquillizzante hanno dato anche i campionamenti effettuati dal 29 al 30 dicembre scorsi: il valore del Pm 10 è stato di 13 mg/mc mentre quello degli Idrocarburi Policiclici aromatici di 0,24/mc. Le attività di campionamento, in entrambi i casi, sono state effettuate in assenza di pioggia. Dal 30 al 31 dicembre, infine, l’Arpac ha effettuato campionamenti per diossine e furani che hanno evidenziato un valore di concentrazione pari a 0,11 pg/Nmc I-T.E.Q, anche in questo caso inferiore rispetto al valore di riferimento proposto. L’Arpac provvederà a comunicare gli esiti dei successivi campionamenti e sta anche valutando la necessità di effettuare dei campionamenti di top-soil, per la verifica della ricaduta al suolo di eventuali inquinanti, favorita dalle piogge dei giorni dell’incendio. Su questo fronte si è mobilitato anche il Comune di Roccapiemonte che, per ovviare al problema tempistico e dare risposte immediate ai propri concittadini, ieri ha dato l’incarico a una ditta specializzata di effettuare nuove verifiche e analisi.