Incendio in un sottomarino nucleare russo.

Un incendio scoppiato a bordo di un sottomarino russo ha provocato la morte di 14 marinai. Secondo quanto ha reso noto il ministero della Difesa, il mezzo della Marina era impegnato in una missione scientifica, per effettuare rilievi batimetrici, in acque territoriali russe. L’incidente è avvenuto lunedì e il sottomarino sarebbe il mezzo nucleare ‘Losharik AS-12’, hanno reso noto fonti della Difesa citate dal sito di notizie ‘RBC’. E’ stato portato alla base di Severomorsk, nella regione di Murmansk: aperta un’inchiesta, affidata al comandante della Marina, Nikolai Evmenov. Il ministero della Difesa ha precisato solo che le fiamme sono state spente grazie “alla generosa azione” dell’equipaggio. L’incidente è il più grave avvenuto a bordo di un sottomarino russo dal novembre del 2008, quando la fuga di un gas tossico provocata dall’attivazione del sistema anti-incendio a bordo del sottomarino nucleare Nerpa K-152 provocò, nel Mar del Giappone, la morte di 20 marinai e l’intossicazione di 21.