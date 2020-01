Incendio in casa, muore 70enne a Sant’Arcangelo (PZ)

Un uomo di circa 70 anni è stato trovato morto oggi, a Sant’Arcangelo, dopo che i Vigili del fuoco avevano spento un incendio che ha interessato il seminterrato e un appartamento al piano terreno di un edificio, nel centro storico del paese. I Vigili del fuoco sono intervenuti con quattro mezzi, da Villa d’Agri di Marsicovetere (Potenza) e Potenza e nove operatori. Le fiamme sono state alimentate dal materiale raccolto nell’appartamento e hanno provocato molto fumo e calore. Quando sono entrati nell’appartamento, i pompieri hanno trovato il cadavere dell’uomo. L’edifico è stato evacuato subito per motivi precauzionali e verifiche saranno effettuate sulla sua stabilità. Indagini sono in corso per stabilire le cause dell’incendio e della morte dell’uomo.