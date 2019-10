Incendio a Montesano sulla Marcellana. Muore un uomo.

Montesano sulla Marcellana (SA) – Tragedia questa mattina in zona Garibaldi. Un uomo è morto a causa di un incendio in casa. Dai primi rilievi sembra che con buona probabilità stava cercando di accendere il fuoco e per cause da accertare si è sviluppato l’incendio. Le indagini sono in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidata dal capitano Davide Acquaviva. Sul posto i vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina. L’uomo viveva da solo; troppo gravi le ustioni riportate sul corpo che ne hanno causato la morte.