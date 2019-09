Incendio a Battipaglia (SA), Francese: “Non ci saranno nuovi impianti per i rifiuti”

Non ci saranno più impianti per il trattamento di rifiuti a Battipaglia, dove ieri c’è stato un vasto incendio in uno stabilimento che tratta rifiuti speciali. E’ quanto auspica “un atto di indirizzo” che è stato sottoscritto oggi dal sindaco Cecilia Francese dal Comune, la Provincia di Salerno e l’Ente d’ambito di Salerno L’incendio di ieri ha fatto scattare l’allarme tra la popolazione, alcuni hanno protestato anche dinanzi allo Stir. “E’ un primo tiepido passo – ha detto facendo riferimento all’atto di indirizzo – per far riconoscere sul piano provinciale e regionale che la nostra città è a vocazione agricola”. Di certo che non si potrà procedere “a qualsiasi ampliamento dei siti già esistenti. Questo è uno degli obiettivi che ci eravamo prefissi e che abbiamo raggiunto. Ora monitoreremo gli atti che il Consiglio provinciale prima e la Regione Campania poi dovranno approvare a tutela della nostra città”, ha aggiunto Francese.