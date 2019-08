In Turchia 426 chilometri di autostrada realizzati da Astaldi

Istanbul – Il Governo turco ha inaugurato il 4 agosto l’ultima tratta dell’Autostrada Gebze-Orhangazi-Izmir, progetto da oltre 7 miliardi di dollari di investimento, che ha portato alla realizzazione in regime di BOT (Build, Operate, Transfer) di 426 chilometri di nuova autostrada con un periodo di gestione di 21 anni. Affidata dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture turco al raggruppamento di imprese OTOYOL A.Ş, composto da Astaldi e da quattro società turche (Nurol, Özaltin, Makyol, Göçay), il completamento dell’opera è avvenuto in 6,5 anni e in anticipo di 10 mesi rispetto alla data contrattuale di fine lavori prevista a fine maggio 2020. Filippo Stinellis, Amministratore Delegato del Gruppo Astaldi ha così commentato: “Quest’opera imponente sia per numero di chilometri realizzati che per le capacità tecniche richieste, conferma il valore del Sistema Italia nel mondo. Il completamento di un progetto così ambizioso, in anticipo rispetto alla data prevista e in un momento così complesso per la vita dell’azienda, conferma la rilevante capacità realizzativa e organizzativa per cui il Gruppo Astaldi si è sempre distinto e che continua a rappresentare uno dei suoi maggiori punti di forza”. Con l’inaugurazione, entra nella fase di gestione l’ultima tratta del progetto che il Gruppo Astaldi ha realizzato, in raggruppamento di imprese, grazie ad un expertise altamente qualificato a livello mondiale nel settore dei ponti. Negli ultimi anni, ha completato il Terzo Ponte sul Bosforo (più largo e più lungo ponte sospeso al mondo), sempre in Turchia, e attualmente è impegnato nella realizzazione del Ponte di Braila in Romania, un ponte sospeso per l’attraversamento del Danubio del valore di circa 435 milioni di euro.