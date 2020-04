In Italia imprese e famiglie con più equilibrio finanziario. Le banche sono robuste.

Il coronavirus ha avuto un “forte impatto negativo” sull’economia, ma le imprese, le famiglie e le banche italiane affrontano la crisi con una maggiore solidità rispetto alla recessione di alcuni anni fa legata al debito sovrano. Lo sostiene la Banca d’Italia nel bollettino economico, secondo cui “alla fine di febbraio la diffusione del contagio ha avuto un forte impatto negativo sull’attività economica, particolarmente marcato nel settore dei servizi”. La crisi “ha colpito il sistema produttivo quando era già in atto un rallentamento dell’attività economica e in presenza di un alto debito pubblico. Tuttavia le imprese, la cui leva finanziaria si è ridotta significativamente negli ultimi anni, e le famiglie, il cui indebitamento è molto basso nel confronto internazionale, affrontano questa difficile fase congiunturale con una struttura finanziaria sostanzialmente più equilibrata rispetto a quella che avevano alla vigilia della crisi del debito sovrano”. “La posizione debitoria del Paese sull’estero – aggiunge Bankitalia – è sostanzialmente in equilibrio. Le banche partono da condizioni patrimoniali e di liquidità più robuste che in passato”.