In Italia dal 1 marzo al 4 aprile i morti aumentati del 20%

L’Istat ha registrato un aumento dei morti pari o superiore al 20 per cento nel periodo 1 marzo-4 aprile 2020 rispetto al dato medio dello stesso periodo degli anni 2015-2019. Lo rende noto l’Istituto di statistica che ha pubblicato gli anticipatori parziali relativi a una lista di comuni che viene ampliata settimanalmente e che in alcun modo possono essere considerati un campione rappresentativo della intera popolazione italiana. Si tratta della terza diffusione di questi dati. Ma la pandemia sta sterminando migliaia di persone nel mondo. Oltre 145mila persone nel mondo hanno perso la vita a causa della pandemia di coronavirus. È quanto emerge dal conteggio a cura della Johns Hopkins University. Il nuovo dato arriva dopo che la task force per la prevenzione e il controllo a Wuhan, la città della Cina da dove è partito il Covid-19, ha corretto verso l’alto il bilancio delle vittime nella metropoli, aggiornandolo da 2.579 a 3.869. Il numero dei casi a livello mondiale ha superato quota 2 milioni e 100mila, con 2.158.033 contagi confermati. Questa, secondo la Johns Hopkins, la lista delle dieci nazioni più colpite dal coronavirus: Stati Uniti: 667.225 contagi (33.286 vittime). Spagna: 184.948 contagi (19.315 vittime). Italia: 168.941 contagi (22.170 vittime). Francia: 147.091 contagi (17.941 vittime). Germania: 137.698 contagi (4.052 vittime). Regno Unito: 104.145 contagi (13.759 vittime). Cina: 83.403 contagi (4.636 vittime). Iran: 77.995 contagi (4.869 vittime). Turchia: 74.193 contagi (1.643 vittime). Belgio: 34.809 contagi (4.857 vittime).