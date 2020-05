In Germania le prostitute scrivono al Parlamento: “Fateci lavorare”

Mentre in Italia rimane un tabù la regolamentazione della prostituzione, che così rimane un grande affare della criminalità, in altri Paesi non solo è legalizzata ma naturalmente è anche controllata sanitariamente e fiscalmente. La crisi da Covid ha bloccato questa attività anche in Germania ed ora l’organizzazione che rappresenta le prostitute e le case d’appuntamento tedesche ha chiesto al parlamento di Berlino di autorizzare la ripresa delle attività, in un momento in cui sono state decise alcune misure di allentamento delle restrizioni imposte per il coronavirus. In una lettera aperta ai membri del Parlamento, l’organizzazione sostiene che – come già avvenuto in altri settori – le prostitute dovrebbero essere autorizzate ad aprire nuovamente le porte ai clienti. L’organizzazione ha affermato di avere elaborato un piano d’igiene per garantire un lavoro in totale sicurezza. Inoltre, è stato spiegato nella lettera aperta, le prostitute hanno già una consolidata esperienza, nonché un interesse personale, nella protezione della propria salute e in quella dei clienti. La lettera, infine, invita i parlamentari a far visita a una casa d’appuntamenti una volta che saranno revocate le restrizioni, in modo da poter verificare personalmente la gestione in sicurezza delle attività.