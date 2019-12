In Campania parte il programma GARANZIA GIOVANI

Il programma GARANZIA GIOVANI permette alle aziende che assumono giovani NEET di età compresa tra i 16 ed i 29 anni e giovani NON NEET di età compresa tra i 29 e i 35 anni (residenti nelle regioni meno sviluppate ed in transizione), iscritti al Programma Garanzia Giovani (i minori di 18 anni devono aver assolto al diritto dovere di istruzione e formazione) la possibilità di accedere ad importanti misure ed agevolazioni: Tirocini Finanziati per giovani aderenti al programma Garanzia Giovani. Con la seconda fase Garanzia Giovani 2018/2020, la Regione Campania continua a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di giovani disoccupati o inoccupati ed agevolarne le scelte professionali mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro, attraverso lo strumento dei Tirocini rivolti ai giovani dai 16 ai 35 anni. I beneficiari sono i datori di lavoro pubblici o privati, che possono attivare diversi tirocini in base al numero di dipendenti: a) nr. 1 tirocinante per imprese senza dipendenti o con non più di 5 dipendenti; b) nr. 2 tirocinanti per le imprese con numero di dipendenti compreso tra 6 e 10; c) nr. 3 e tirocinanti per le imprese con numero di dipendenti compreso tra 11 e 15; d) nr. 4 tirocinanti per le imprese con numero di dipendenti compreso tra 16 e 20; e) 20% per cento del numero complessivo di dipendenti per le imprese con più di 20 dipendenti. I tirocini oggetto sono destinati esclusivamente: 1. ai giovani Neet di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non iscritti a scuola né all’Università, che non lavorano e non seguono corsi di formazione o aggiornamento professionale; 2. ai giovani anche non Neet di età compresa tra i 16 a 35 anni (34 anni e 364 giorni) che risultino ammessi alle operazioni finanziate con l’Asse 1 Bis del PAR Campania, che siano disoccupati e residenti nelle Regioni meno sviluppate e in transizione beneficiarie; 3. Ai giovani Neet destinatari della Misura 1D che prevede la costruzione di percorsi di inclusione sociale e, più in generale, interventi di prevenzione e contrasto alla vulnerabilità giovanile a rischio devianza, anche a carattere sperimentale, nel Rione Sanità. (Le modalità di attuazione della misura 1D relativa a tali destinatari saranno disciplinate con successivi atti). Giovani che abbiano già svolto un tirocinio formativo, anche non finanziato con fondi pubblici, presso il medesimo soggetto ospitante.

Giovani che abbiano avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazione di servizi) con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi 2 anni precedenti l’attivazione del tirocinio. Abbiano con il titolare dell’impresa vincoli di parentela entro il terzo grado e affini ai sensi della nota del ministero del lavoro n. 7435 06/04/2015. Ai Tirocinanti spetta un’indennità minima di 500,00€ di cui 300,00 € a carico della Regione Campania e 200 a carico dell’azienda. Per i disabili e le persone svantaggiate il contributo della Regione è pari a € 500. Il contributo sarà erogato dall’INPS a cui la Regione comunica trimestralmente il mandato di pagamento. L’indennità finanziata dalla Regione viene corrisposta per 6 mesi ed è estesa a 12 mesi per le i soggetti disabili e le persone svantaggiate. E’ prevista un’apertura a sportello fino al 31 Dicembre 2020.