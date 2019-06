In Campania la prima scuola permanente in nutrizione ed epigenetica

Sarno (SA) – Presentata oggi la prima scuola permanente in nutrizione, nutraceutica ed epigenetica. All’appuntamento, presentato nel corso del convegno “Dall’epigenetica al trattamento: tiroide e le sue patologie”, presente la presidente del consiglio regionale della Campania, Rosetta D’Amelio. “E’ un evento molto importante al quale parteciperò testimoniando e sottolineando alla tavola rotonda, prevista alle 14, il contributo e la rete istituzionale che il consiglio regionale della Campania ha costruito in questi anni sul tema di una sana alimentazione. E’ importante, infatti, che in Campania si avvii un percorso permanente di studio su questi argomenti, perché siamo la regione della Dieta mediterranea. Come è noto – ha spiegato la presidente del consiglio regionale Rosetta D’Amelio -, la carenza di iodio di cui la nostra Dieta è ricca, è una delle cause principali dell’insorgenza delle patologie connesse alla tiroide. Ma siamo anche, ancora, maglia nera in Italia per obesità infantile, altro fattore di insorgenza di queste malattie. Una corretta alimentazione, che passa attraverso la diffusione della cultura della Dieta mediterranea, è quindi fondamentale in termini di prevenzione, con inevitabili ricadute sulla spesa sanitaria”, ha concluso. L’evento è coordinato da Teresa Esposito, medico chirurgo specialista in Biochimica clinica e Genetica molecolare, specialista in Scienze dell’Alimentazione-Dietologia clinica, PhD in Scienze mediche cliniche e sperimentali ed Enseignant Chercheur presso l’universitè Blaise Pascal di Clermont Ferrand (France).