In Campania i cittadini che arrivano da paesi esteri, devono obbligatoriamente osservare la quarantena.

I cittadini che arrivano da paesi esteri, extraeuropei, devono obbligatoriamente osservare la quarantena. Inoltre “è stato dato mandato alle Aziende Sanitarie di individuare alberghi Covid da riservare alla quarantena di pazienti asintomatici”. È quanto scrive in una nota l’Unità di crisi della regione Campania, in merito alla nuova ordinanza pubblicata ieri sera dal presidente Vincenzo De Luca. Il massimo della sanzione, 1.000 euro per chiunque non indossi la mascherina ove già previsto dalle ordinanze regionali (tutti i luoghi al chiuso). Inoltre “si invitano le forze dell’ordine e le polizie municipali a controlli rigorosi nelle situazioni di assembramento, e nelle quali, al chiuso, i cittadini non indossino la mascherina (negozi, supermercati, bar, esercizi commerciali, locali pubblici)” stabilisce la nuova ordinanza.