In Campania 80 nuovi casi positivi al coronavirus. 3.887 in totale

In Campania ieri nuovi 80 casi positivi al coronavirus per un totale di 3.887. Ieri sono stati effettuati 1.762 tamponi. L’Unità di crisi della Regione ha comunicato alle 22.00 che presso l’ospedale Cotugno di Napoli sono stati esaminati 553 tamponi di cui 38 positivi; presso l’ospedale Ruggi di Salerno 220 tamponi di cui 5 positivi; all’ospedale Sant’Anna di Caserta 54 tamponi, di cui nessun positivo; presso l’ospedale Moscati di Avellino 174 tamponi dei quali nessuno positivo; presso l’ospedale San Paolo di Napoli 80 tamponi di cui 9 positivi; all’Azienda universitaria Federico II di Napoli 86 tamponi di cui 3 positivi; presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno 410 tamponi di cui 23 positivi; presso l’ospedale di Nola esaminati 31 tamponi di cui 2 positivi; presso l’ospedale San Pio di Benevento 79 tamponi di cui nessun positivo e all’ospedale di Eboli 75 tamponi di cui nessun positivo. Il totale complessivo dei tamponi effettuati in Campania è 41.296.

