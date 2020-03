In Campania 70 nuovi punti lettura per i bambini e adulti

“Ho presentato oggi in VI commissione la mia proposta di legge che prevede un milione di euro per la creazione di 70 nuovi punti lettura per i bambini dai 0 ai 6 anni e per i loro genitori. I punti lettura sono dei presidi di legalità e asili di democrazia che hanno un impatto significativo sulla società. Questa proposta combatte in maniera concreta l’esclusione sociale e la povertà educativa attraverso il metodo scientifico della lettura dialogica formando cittadini consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri. Proprio in questi giorni la città di Napoli sta affrontando l’ennesima tragedia criminale e quel sangue sul marciapiede di Santa Lucia deve spingere tutti all’azione”. Lo dice il consigliere regionale Antonio Marciano “Ogni forma di devianza cresce lì dove lo Stato indietreggia, questo è un dato di fatto. Per questo bisogna fare passi in avanti, riappropriarsi degli spazi e prendersi cura del tessuto sociale a partire dall’infanzia. Il capitale sul quale investire è in primis quello umano e come istituzioni abbiamo il dovere di dare a tutte le bambine e i bambini pari opportunità di vita ed un futuro migliore. Rafforzare le infrastrutture immateriali significa disegnare una società più forte, più giusta, più inclusiva, che non lascia nessuno indietro”, conclude Marciano.