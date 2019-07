In Basilicata 167 mila euro per gli allevatori

La Regione Basilicata ha messo a disposizione circa 167 mila euro per gli allevatori lucani: su proposta dell’assessore regionale all’agricoltura, Francesco Fanelli, è stata infatti approvata e pubblicata nell’ultimo numero del Bollettino ufficiale della Regione Basilicata, una delibera della giunta sul “sostegno al miglioramento genetico del patrimonio zootecnico lucano”, per incentivi agli allevatori “iscritti ai libri genealogici ed in regola sotto l’aspetto sanitario”. In particolare, secondo quanto reso noto dall’ufficio stampa della giunta regionale, sono interessati gli allevamenti bovini (da latte, di razza podolica, da carne), bufalini, suini, equini, ovini, caprini e cunicoli. “Si tratta – ha detto Fanelli – di un provvedimento importante, che incentivando l’acquisto di animali altamente selezionati e rigorosamente controllati sotto l’aspetto sanitario si pone due obiettivi: migliorare la genetica del patrimonio zootecnico regionale, indispensabile per migliorare i livelli di produttività quantitativa e qualitativa delle produzioni; prevenire l’introduzione e la diffusione di malattie del bestiame negli allevamenti”. Nella delibera è evidenziato che “l’intensità dell’aiuto sarà del 50% se si acquista un capo di bestiame in un centro genetico e del 40% se si acquista in un altro allevamento”. Per i giovani “di età inferiore a 40 anni l’intensità dell’aiuto è aumentata del 10%”, così come per le donne, mentre per le aziende “che hanno subito l’abbattimento totale o di almeno il 30% dei capi, a seguito di ordinanza dell’autorità sanitaria, l’intensità dell’aiuto per l’acquisto è del 70%”.