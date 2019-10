Imprese in Campania: protocollo d’intesa con lo Stato Usa dell’Ohio

Una collaborazione strategica tra la Regione Campania e lo stato dell’Ohio, per favorire l’internazionalizzazione delle imprese campane. Sarà questo il focus dell’evento in programma oggi, alle 9.30, presso “Spazio Campania” a Milano, in Piazza Fontana. Ospiti d’eccezione gli esperti di Jobs Ohio, l’agenzia statale con sede nella capitale Columbus, che gioca un ruolo di primo piano nell’attirare aziende da tutto il mondo nello Stato del Midwest, oggi diventato uno dei più vibranti poli globali per l’innovazione e le imprese digitali, grazie anche a una politica fatta di incentivi fiscali e sinergie col sistema della ricerca. L’incontro, propedeutico al varo di protocollo d’intesa istituzionale, sarà aperto dall’intervento di Tim Sweeney, Sector Director Advanced Manufacturing and Aerospace di Jobs Ohio, che illustrerà i benefici e le opportunità offerti alla Regione Campania e ai suoi cluster di eccellenza industriale. Gli farà eco la collega Valentina Iaskina, che si concentrerà sul settore del Fintech, che vede sulla frontiera non poche imprese e imprenditori campani. Sempre di finanza digitale ed espansione all’estero parlerà Sergio Zocchi, Presidente di Italia Fintech. “Le dimensioni, gli attori e le alleanze per crescere all’estero” sarà il tema del primo workshop della giornata, con gli interventi di specialisti quali Romano Stasi, Segretario generale Consorzio ABILAB, Teresa Spada, Responsabile ABI per il Fintech Innovation e Roberto Lorini, Fintech Leader di Price Waterhouse Cooper Italia.