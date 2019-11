Imprese, in Basilicata consulenza gratuita dell’Ice

Da novembre a gennaio, ogni settimana, gli imprenditori e i manager lucani delle piccole e medie imprese “potranno ricevere consulenza gratuita sul tema dell’internazionalizzazione, leva di business che incide positivamente sulla crescita delle aziende”, da “team dedicati di professionisti dell’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (Ice) attraverso le Camere di Commercio, con un “Export Flying Desk”, uno sportello di assistenza in collegamento con gli uffici di promozione settoriale e la rete dei 79 uffici all’estero dell’Ice. “Sposando la linea dell’Ice – ha detto in una nota il presidente della Camera di Commercio della Basilicata, Michele Somma – di essere ancora più vicina ai territori, intendiamo fornire un servizio puntuale ed efficace a quegli imprenditori che pur avvertendo la necessità di avviare o implementare l’export, si scontrano con molti fattori critici tra cui le problematiche doganali e linguistiche, la ridotta conoscenza dei mercati stranieri, la necessità di adattare il prodotto ai diversi Paesi di riferimento in base alle specifiche normative nazionali di omologazione e conformità”. Il primo incontro si svolgerà a Potenza giovedì 14 novembre: seguiranno quelli di martedì 19 e di giovedì 28 a Matera.