Impresa, la Camera di Commercio della Basilicata approva i progetti per il triennio 2020-2022

La giunta della Camera di Commercio della Basilicata ha approvato all’unanimità i progetti relativi ai servizi alle imprese per il triennio 2020-2022, “attraverso le risorse economiche derivanti dalla maggiorazione del 20% del diritto annuale, autorizzata con decreto del Ministero dello Sviluppo economico”. Si tratta – è scritto in una nota – delle misure “Punto Impresa Digitale (Pid)”, “Formazione Lavoro”, “Preparazione delle Pmi ad affrontare i mercati internazionali: i punti S.e.i.”, erogabili attraverso voucher da bandi specifici. Per il Pid le risorse ammontano a 160 mila euro, con voucher di massimo diecimila euro ciascuno. Alla misura “Formazione Lavoro” sono destinati 40 mila euro, e i singoli voucher saranno di massimo duemila euro ciascuno. “Preparazione delle Pmi ad affrontare i mercati internazionali” ha un fondo 40 mila euro, e ogni singolo voucher non potrà essere superiore a cinquemila euro.