Il Venezuela dimenticato.

“Le istituzioni essenziali e lo Stato di diritto in Venezuela sono stati profondamente erosi”: è l’allarme lanciato da Michelle Bachelet, Alto commissariato dell’Onu per i diritti umani, che nel corso della sessione del Consiglio dei diritti umani a Ginevra del 5 luglio denuncia presentando un rapporto sul Paese sudamericano: “L’esercizio della libertà di opinione, espressione, associazione e assemblea e il diritto di partecipare alla vita pubblica comportano un rischio di rappresaglie e repressione. Il nostro rapporto rileva attacchi contro avversari reali o presunti e difensori dei diritti umani, che vanno da minacce e campagne diffamatorie a detenzioni arbitrarie, torture e maltrattamenti, violenze sessuali, uccisioni e sparizioni forzate”. Lo staff dell’Alto commissario è stato nel mese di marzo in Venezuela, mentre diverse interviste sono state condotte con emigrati e rifugiati venezuelani in Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Mexico, Perù e Spagna. La delegazione a Caracas ha incontrato sia il presidente Nicolas Maduro che il presidente dell’Assemblea nazionale Juan Guaido. “Forza eccessiva e letale è stata ripetutamente usata contro i manifestanti – spiega l’Alto commissario – Il mio ufficio ha anche documentato un uso eccessivo della forza nel contesto delle operazioni di sicurezza da parte delle forze speciali, con uccisioni multiple, soprattutto di giovani uomini. Molte possono costituire esecuzioni extragiudiziali e dovrebbero essere investigate a fondo”.