Il Tribunale di Lagonegro assolve Guastalegname: “Il fatto non sussiste”

Il Tribunale di Lagonegro assolve l’architetto Giovan Battista Guastalegname, a pronunciare la sentenza di assoluzione il Giudice Monocratico Aniello Cuofano con formula: “Perché il fatto non costituisce reato” nel Procedimento Penale n. 481/2015. La vicenda risale all’agosto del 2013, a seguito della denuncia dell’ex impiegato comunale Antonio Berretti, licenziato per aver sostenuto esami universitari durante le giornate in cui, ufficialmente, era assente dal lavoro per malattia, difeso dall’avvocato Franco Maldonato. Il Berretti, aveva querelato l’architetto Guastalegname per una dichiarazione, rilasciata nell’ambito di un bando pubblico per incarico di dirigente dell’area tecnica del Comune di Santa Marina, ritenuta falsa dall’accusante. Gli avvocati difensori, Felice Lentini del foro di Salerno e Antonio Ferrante del foro di Lagonegro, hanno confutato le accuse della Procura, sostenendo la tesi della piena legittimità della dichiarazione resa dall’architetto Guastalegname, in quanto totalmente legittimato a partecipare al bando, dato che non vi erano evidenti motivi di inconvertibilità ai sensi dell’art 3 del DLgs 39 /2013, per l’assenza di procedimenti che impedivano la possibilità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. “Si riconferma per l’ennesima volta la correttezza amministrativa del Comune di Santa Marina- ha dichiarato il sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato- ringrazio gli avvocati Lentini e Ferrante per il risultato ottenuto, dare un forte segnale di legalità è fondamentale verso chi svolge onestamente il proprio lavoro, chi agisce nell’onestà e nella correttezza ha sempre la giustizia dalla propria parte”.