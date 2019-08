Il tema delle Migrazioni premiato al Memorial “Peppino Laveglia – Una vita per la scuola” a Sanza

Sanza (SA) – Momenti di emozione questa mattina presso l’aula Magna delle Scuole di piazza San Francesco per la premiazione del Memorial “Peppino Laveglia – Una vita per la scuola”, concorso letterario ed artistico per ragazzi, 2^ edizione. Quattro elaborati vincitori della borsa di studio promossa dall’Associazione APE, amici per gli eventi, presieduta da Massimo Castella. Il tema del concorso: le migrazioni ha visto vincitori gli alunni dell’istituto Comprensivo di Buonabitacolo-Sanza: Mason Mariapia, Maria Virginia Morello; Felice Ciorciari e l’alunna dell’Istituto Picentia di Pontecagnano Falsi Anna. Un momento di grande affetto nei confronti della figura e nel ricordo della statura morale ed umana di Peppino Laveglia, il maestro. Un uomo d’altri tempi, con idee e modi di strettissima attualità. Un momento di ricordo ed esaltazione delle sue idee e del suo agire, per raccontare l’uomo e l’insegnante scomparso lo scorso anno. Alla presenza della famiglia, la dirigente Antonietta Cantillo, gli ex alunni, il direttore della BCC di Buonabitacolo, Angelo De Luca e gli ex dirigenti scolastici Rita Giordano e Franco Loguercio che hanno omaggiato la memoria del maestro Laveglia con la premiazione del concorso letterario. La premiazione pubblica avverrà questa sera in piazza falcone su iniziativa dell’APE.