Il taglio dei parlamentari è definitivo. L’8 ottobre la Camera ha approvato con 553 voti a favore e 14 contrari la riforma di legge costituzionale che riduce, dalla prossima legislatura, da 945 a 600 il numero degli eletti: 400 alla Camera (contro i 630 attuali) e 200 al Senato (oggi sono 315). Per il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio “è un fatto storico, una grandissima vittoria dei cittadini. In parlamento c’erano pochissime luci rosse (i voti contrari, ndr) eppure quando abbiamo iniziato nessuno ci credeva. E’ una riforma storica che ricorderanno tutti negli anni, per noi è veramente emozionante”. Di Maio respinge le critiche di chi vede in questa riforma una delegittimazione del Parlamento: “Nessuno discute la centralità del parlamento ma la logica: siamo un paese di 60 milioni di abitanti che aveva 1000 parlamenti, gli Usa ne hanno 535. Con questo taglio risparmiamo 300 mila euro al giorno, quello che un cittadino in molti casi non riesce a guadagnare in una vita. Qualcuno storce il naso dicendo che non è tanto, ma oltre al risparmio c’è la semplificazione: avremo meno testi pieni di emendamenti, norme e contro-norme che complicano la vita al cittadino, e che erano fatte solo perché i parlamentari volevano mettere la propria firma”. In realtà secondo l’Osservatorio sui conti pubblici di Carlo Cottarelli il risparmio netto generato dall’approvazione di questa riforma sarà molto più basso (285 milioni a legislatura o 57 milioni annui) e pari soltanto allo 0,07 per cento della spesa pubblica italiana. Anche il premier Giuseppe Conte parla di “una riforma che incide sui costi della politica e rende più efficiente il funzionamento delle Camere. Un passo concreto per riformare le nostre Istituzioni. Per l’Italia è una giornata storica”. Il taglio alla fine è stato votato anche dal Partito democratico, che aveva invece votato ‘no’ in tutti gli altri passaggi, ed è stato un sì convinto, ha spiegato Graziano Delrio, perché “all’opposizione avevamo sollevato dubbi che avevano ragioni di merito, non ideologiche. Il nostro no era un no convinto a difesa del Parlamento, e proprio perché abbiamo ottenuto garanzie diciamo sì. Avevamo già approvato un taglio dei parlamentari nella legislatura scorsa, eliminando il Senato, e siamo ancora convinti che fosse una buona proposta. Quello che mancava era un contesto organico di misure precise, e attraverso un lavoro serio si è trovata una sintesi efficace”. Di fatto M5S ha garantito al Pd un intervento urgente per uniformare la legge elettorale e quella per l’elezione del presidente della Repubblica ai nuovi numeri delle Camere.