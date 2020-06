Il somaro, la vispa Teresa e Vincenzo De Luca.

Dopo la vittoria della Coppa Italia da parte del Napoli e i conseguenti festeggiamenti in strada dei tifosi partenopei (senza mascherine né distanziamento sociale), la polemica a colpi di battute al vetriolo tra il leader della Lega Matteo Salvini e il governatore della Campania Vincenzo De Luca, non nuovi a questi scontri verbali, ha assunto una nuova dimensione. “Un governatore che dice di un altra persona che è un somaro è un poveretto, è lo stesso che durante la pandemia parlò della mia montatura dicendo che era color cacca… Ora parliamo di cose serie, non di chi prende uno stipendio senza risolvere i problemi dei suoi cittadini”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, in diretta tv con 7Gold, ha replicato al governatore campano che ieri lo aveva implicitamente definito “somaro geneticamente puro” per le sue critiche ai festeggiamenti dei tifosi del Napoli. “Un governatore che non voleva i milanesi, i lombardi, i romani, gli stranieri, penso che dovrebbe stare attento agli assembramenti e che non ci siano problemi di salute”, ha aggiunto Salvini. La risposta di De Luca non si è fatta attendere. “Oggi – ha detto il governatore campano nel corso di una diretta Facebook – dobbiamo perdere qualche minuto per dedicare un nostro pensiero per un somaro politico che ha ripreso a ragliare”. Per il governatore “sono commenti che hanno portato alla luce una propensione sotterranea, incancellabile allo sciacallaggio, perfino al razzismo nei confronti di Napoli, della Campania e del Sud che pare difficile da estirpare”. De Luca è convinto che i festeggiamenti “sarebbero avvenuti ovunque, ma siccome è capitato a Napoli, il ‘cafone’ ha ritenuto di fare commenti” tornando a parlare di Salvini, senza mai citarlo. “Io credo che quel cafone politico abbia dimostrato di essere davvero 3 volte somaro. Primo perché se uno organizza per il 2 giugno a Roma una manifestazione in violazione tutte norme anti-assembramento, insieme alla ‘Vispa Teresa’. Questo esponente politico ha dimostrato di avere la faccia come il fondoschiena, per altro usurato”, ha concluso. Ne è seguito un altro attacco del leader della Lega, questa volta interpellato sulle parole di De Luca da Affaritaliani.it. “Invece di insultare me il signor De Luca – ha detto Salvivi – riapra i troppi ospedali che ha chiuso in questi anni, i cittadini lo pagano per questo. L’unico razzismo che emerge è quello del signor De Luca nei confronti dei suoi cittadini, che a decine di migliaia ogni anno sono costretti ad andare a farsi curare e operare in ospedali di altre Regioni (14.000 solo in Lombardia nel 2019), pagando di tasca propria l’incapacità di chi governa”. Ma De Luca insiste e stavolta la mette sul piano personale: “Per una delle tante anomalie della storia, ad un esponente sovranista, è capitato di avere una donna meravigliosa al suo fianco, ma perdeva tempo a fare tweet sui broccoletti ed il radicchio. Direi che siamo fatti diversamente io e lui”, ha deto De Luca commentando la storia sentimentale di Salvini con la sua ex compagna Elisa Isoardi.