Il sole in Vetta al Cervati, l’alternativa al mare.

L’emergenza Covid ha stravolto, e lo sarà per molto tempo, le abitudini e le consuetudini delle comunità. Quella del 2020 sarà un’estate diversa dal solito, soprattutto per coloro che amano il mare. L’accesso alla spiaggia sarà consentito, ma bisognerà rispettare regole stringenti sia negli stabilimenti balneari che nelle spiagge libere. Per ogni ombrellone dovranno esserci almeno dieci metri quadri di spazio, mentre tra ogni lettino e sdraio la distanza minima deve essere di 1,5 metri. Tra gli allegati al Dpcm approvato nelle scorse ore c’è anche quello riguardante le regole per l’accesso alle spiagge, concordato da Governo e Regioni. Con una serie di norme a partire dalla necessità di fornire informazioni agli utenti sia in italiano che in altre lingue per i turisti stranieri. Negli stabilimenti è possibile misurare la temperatura degli utenti e impedire l’accesso nel caso in cui sia superiore a 37,5 gradi. Negli impianti è necessario installare dispenser per gel igienizzante in più punti. Per gli stabilimenti balneari, ma probabilmente anche per la spiaggia libera, sarà necessaria la prenotazione, mantenendo l’elenco delle presenze per 14 giorni. Nei lidi si dovranno riorganizzare gli spazi, evitando assembramenti e file e mantenendo un metro di separazione tra gli utenti, a parte nei casi di chi non è soggetto alle misure di distanziamento interpersonale (pensiamo, per esempio, ai conviventi). Dove è possibile, si dovrebbero prevedere percorsi diversi tra entrata e uscita. Insomma certamente sarà davvero complicato andare al mare e goderne il relax. L’alternativa al mare, al sole, alla tintarella ed al relax esiste. E’ il sole in vetta. L’area di vetta del Monte Cervati a Sanza (SA), a 1898 slm, ben si presa per la sua conformazione e la sua localizzazione, facilmente accessibile e poco distante da strutture di servizio, alla sperimentazione di un nuovo progetto di fruibilità della montagna, primo caso assoluto sull’Appennino Meridionale, ed in assoluto primo caso nel territorio del Parco del Cilento. Da questa riflessione nasce la considerazione che se davvero qualcuno credesse alla valorizzazione del Cervati dal punto di vista turistico allora immagino che questa estate in vetta sul manto verde che ricopre le doline individuate come “Fosse di Cervato” sarebbe logico trovare 50 postazioni fatte di ombrelloni e sedie a sdraio. Immagino che li a godere del sole e della bellezza della montagna in relax, in costume, ci si possano trovare giovani e famiglie. Per fare questo è chiaro che chi vive di turismo dovrebbe attrezzarsi dovrebbe promuovere questa iniziativa. Scommettere su iniziative nuove, diverse, è la vera sfida per coloro che pensavo di poter costruire quella Sanza che guarda al turismo come punto di partenza per il futuro.