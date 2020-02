“Il Sabato delle idee”, Salvatore: “Un centro campano per assistere i ricercatori”

Dare vita a un Centro campano per il coordinamento della progettazione europea per i finanziamenti alla ricerca è la proposta lanciata dal direttore scientifico dell’Irccs Sdn e fondatore de “Il Sabato delle idee”, Marco Salvatore. La proposta punta ad aiutare i ricercatori a superare le difficoltà tecniche e burocratiche che a volte inficiano l’approvazione dei progetti di ricerca. “Spesso molti bravi ricercatori – ha detto Salvatore – incontrano difficoltà anche tecniche e burocratiche che impediscono l’approvazione dei progetti. Pertanto serve mettere insieme le migliori professionalità e i migliori esperti di Università e di Centri di ricerca per creare un centro di coordinamento generale che guidi i giovani ricercatori sia ad individuare i bandi più importanti a cui partecipare sia a seguire nel modo corretto tutto l’iter formale che porti alla redazione di un progetto in grado di meritare l’approvazione e il finanziamento”. La proposta ha subito trovato la disponibilità di Elda Morlicchio, presidente del Cur Campania e Rettore dell’Università ‘L’Orientale’ di Napoli, che si è impegnata a porla all’ordine del giorno del prossimo incontro del Cur, il Comitato Universitario Regionale che unisce i sette Rettori delle Università della Campania. Al centro dell’incidente di oggi de “Il Sabato delle idee”, che si è svolto con la partecipazione, tra gli altri, di monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontifica Accademia per la Vita, e del ministro per l’Università e la Ricerca, Gaetano Manfredi, c’è stato il tema dell’intelligenza artificiale e dell’utilizzo dei dati. “L’intelligenza artificiale – ha sottolineato Salvatore – cambierà il nostro modo di vivere anche e soprattutto in medicina modificando e arrivando a una medicina personalizzata sulla quale si potrà valutare in anticipo anche la risposta terapeutica ma il grande problema è la questione etica che impone il massimo rispetto per i singoli individui che partecipano volontariamente a far si che i loro dati possano contribuire allo sviluppo dell’intelligenza artificiale”. Da Salvatore l’invito ad avviare “una grossa riflessione e un momento di attenzione etico sia per la privacy degli individui ma soprattutto perché i dati non abbiano un uso strumentale a fini economici. Bisogna far si che le applicazione dell’intelligenza artificiale non siano riservate solo a persone ricche ma siano a disposizione del popolo e delle classi meno agiate”. Dal presidente del Cnr, Massimo Inguscio, è stato evidenziato come in Italia e in Europa l’intelligenza artificiale è “human oriented”. “Siamo di fronte a un nuovo umanesimo digitale – ha affermato – e il Cnr, insieme a enti e Università, affronta il problema della coniugazione fra ricerca ed etica usando comitati etici multidisciplinari in modo che la scienza serva per il progresso e non per creare danni o conflitti”.