Il rito della processione dei portatori di San Rocco e la questione pregiudicati.

Non è la prima volta che accade, anzi. Non sarà neppure l’ultima, questo è chiaro. In realtà, per comprendere il fenomeno, occorre conoscerlo e viverlo il Sud, con le sue sfumature. Un piccolo paesino, di Calabria, ma anche in Campania, in Sicilia, in Puglia, in Lucania, vive delle sue tradizioni, a cui sono legati tutti i cittadini. Dico tutti, pregiudicati compresi. Sgomberiamo il campo: non è un’assoluzione d’ufficio; non potrebbe esserlo ne è mia intenzione che lo sia. Ma in realtà, in una piccola comunità di poche migliaia di anime, dove il senso delle famiglie, con tutti i loro guai e problemi, è parte della comunità, davvero si può immaginare di impedire a Tizio e Caio, di partecipare, ad esempio, alla processione del Santo patrono? Se questo è possibile, allora magari è necessario che le autorità competenti, in questo caso la magistratura, agiscano per tempo, emettendo un daspo nei confrotni di taluni soggetti, intimando agli stessi di non partecipare a queste occasioni. Senza un provvedimento ad hoc, chi deve impedire ad un pregiudicato di prender parte alla processione del Santo patrono? Il parroco forse? Cosa dovrebbe fare costui? Avvicinarsi al tizio in questione ed affermare, ad alta voce: “lei non è gradito qui perchè pregiudicato”? Insomma, siamo seri, per una volta. Di cosa parliamo? Parliamo dell’ennesimo episodio accaduto ieri in un paesino della Calabria che fa gridare allo scandalo. Nella frazione Acquaro di Cosoleto, nel reggino, la processione organizzata per la ricorrenza di San Rocco é stata annullata dal parroco, don Giovanni Bruzzì, dopo che la Polizia ha accertato che la maggioranza dei circa trenta portatori della statua del santo era composta da persone con precedenti penali e di polizia. Una situazione che avrebbe violato le rigide disposizioni imposte in tal senso dal vescovo di Oppido Palmi, Francesco Milito, e dal questore di Reggio Calabria, Maurizio Vallone. In Calabria le disposizioni per evitare presenze di appartenenti alla ‘ndrangheta e di pregiudicati durante le processioni religiose sono particolarmente rigide. Le verifiche, in questo senso, sono particolarmente attente, dopo quanto accadde nel 2014 ad Oppido Mamertina, sempre nel reggino, quando l’effige della Madonna delle Grazie, con una deviazione del percorso stabilito per la processione, venne portata sotto l’abitazione del presunto boss della ‘ndrangheta Giuseppe Mazzagatti. É stato da quel momento che il vescovo Milito ha emanato precise direttive per evitare il ripetersi di situazioni analoghe. Le processioni religiose però, strano a dirsi, non sono solo “religiose”. In questi fenomeni sociali c’è infatti la tradizione, i rituali, la socialità e lo spirito della comunità. Dunque, si chiede al parroco di fermare la processione in presenza di pregiudicati. Non sarebbe logico che la magistratura emettesse dei provvedimenti in tal senso, nei confronti di soggetti che sono ritenuti sgraditi per il loro vivere a queste celebrazioni o eventi? Lo si fa nel calcio, lo si fa persino per i commercianti abusivi; non lo so si fa per i pregiudicati. Guai poi se il parroco non agisce; si griderà allo scandalo, alla connivenza. E’ strano il nostro Paese, davvero. Bello certo nella sua stranezza, ma strano.