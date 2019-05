Tripoli – Il generale libico Khalifa Haftar, l’uomo forte della Cirenaica, ha detto al presidente francese Emmanuel Macron che per il momento non ci sarà nessun cessate-il-fuoco a Tripoli. “Non si sono create le condizioni”, ha aggiunto. Ma intanto il rischio per la Libia è l’Isis. “L’Isis sta approfittando della guerra per tornare in Libia. Finora ci sono stati quattro attacchi al Sud, ma io credo che abbia cellule dormienti anche a Tripoli e altrove”: questo l’allarme lanciato dall’inviato speciale Onu, Ghassan Salamé, dopo essere intervenuto al Consiglio di Sicurezza. Salamé ha ricordato i “quattro attacchi in meno di due mesi, due a Ghodwa, uno a Sebha e uno a Zella. In totale 17 morti, 10 feriti e otto rapiti. Daesh (acronimo arabo per Isis, ndr) sfrutta la guerra per occupare il vuoto creato al Sud, ma probabilmente ha cellule dormienti a Tripoli e altrove”. Una presenza che rappresenta una minaccia “prima per la Libia, ma anche per l’Europa”, ha sottolineato l’inviato Onu, esprimendo anche la preoccupazione per il fatto che “migliaia di persone potrebbero abbandonare la città di Idlib, in Siria, perché la Libia sarebbe un rifugio attraente”.