Il recupero alla fruizione turistica della Grotta dell’Angelo di Montesano sulla Marcellana

La grotta di San Michele Arcangelo di Montesano sulla Marcellana è un luogo da recuperare alla fruizione turistica e il 27 Giugno sarà già in parte visitabile in occasione del convegno che si terrà alle 10.30 presso il Santuario di San Francesco ai Cappuccini. Con la fruizione della grotta si attua per la prima volta il protocollo firmato tra il Comune di Montesano e la Fondazione MIdA di Pertosa e Auletta per l’individuazione e la condivisione di azioni comuni volte alla conoscenza, alla tutela, alla valorizzazione e divulgazione del patrimonio, materiale e immateriale, riconducibile alla matrice culturale del fenomeno del monachesimo italo-greco e delle comunità grecofone medievali nei territori delle Regioni Campania, Basilicata e Calabria. La grotta: la grotta di San Michele Arcangelo è uno dei tanti esempi rupestri dedicati al culto micaelico. Nel caso di Montesano s/M, questo santuario è anche collegato alla presenza nel territorio di monaci e comunità bizantine presso le quali il culto micaelico era molto sentito. Una presenza evidente per la Dipendenza di Santa Maria di Rofrano, a sua volta Monastero di Santa Maria di Grottaferrata in Lazio, fondata dal famoso San Nilo da Rossano. Di questa Dipendenza ne rimangono traccia a San Pietro al Tumusso in contrada Località Prato Comune. Dopo anni di abbandono, questo complesso rupestre, può essere associato ad altri siti altrettanto significativi come San Michele alle Grottelle di Padula, o Sant’Angelo in Fonte di Sala Consilina. Tutti esempi molto suggestivi di una devozione che individua nell’Arcangelo il protettore dell’umanità dalle forze del male. L’Arcangelo compare nelle grotte perché rappresenta la frontiera che divide la luce dalle tenebre, Lui guardiano di questa frontiera nelle grotte, impedisce al male di fuoriuscire in superficie tra gli umani.