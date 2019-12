Il punto sui campionati di Prima e Seconda Categoria

Nel weekend è stata disputata l’undicesima giornata del campionato di Prima Categoria girone F. In vetta c’è il terzetto composto dall’U.S. Poseidon Licinella, dal Sassano Calcio e dall’Atletico Eboli, a quota 26 punti. I primi non sono andati oltre lo 0-0 in trasferta contro il Golfo di Policastro. I secondi e i terzi, invece, hanno battuto rispettivamente l’Atletico Faiano (0-2) e il Pro Colliano (2-4). Ecco gli altri risultati: Acciaroli Calcio – Prepezzanese 0-0, Atletico Pisciotta – Gregoriana 2-0, Real Agropoli – Real Bellizzi 3-1 e Alfanese – Rofrano 0-2. Ecco la classifica: U.S. Poseidon Licinella, Sassano Calcio e Atletico Eboli 26, Atletico Pisciotta 25, Atletico Faiano 20, Golfo di Policastro, Real Agropoli e Pro Colliano 17, Real Bellizzi 13, Sapri Calcio, Gregoriana e Acciaroli Calcio 11, Alfanese 9, Rofrano e Prepezzanese 7, Santa Marina 1. Nel campionato di Seconda Categoria girone I, invece, si è disputa la settima giornata. Al comando ci sono le Zone Alte Quadrivio e l’Atletico San Gregorio, appaiate a quota 21 punti, che hanno vinto rispettivamente contro il Templata (4-2) e la Stella Cioffi (5-1). Turno amaro per il Certosa di Padula che ha perso 1-0 in casa contro lo Sporting Buccino. Ecco gli altri risultati: Laurino – Real Laura 2008 0-0, Real Santa Cecilia – Olevalense 5-1, Sparta Paestum – Sicignano 2-3 e Macchia – Montecorvino Rovella 1-0. Ecco la classifica: Zone Alte Quadrivio e Atletico San Gregorio 21, Templata, Macchia e Sporting Buccino 19, Montecorvino Rovella 18, Sicignano 17, Real Santa Cecilia 13, Laurino e Real Laura 10, Certosa di Padula 7, Sparta Paestum e Stella Cioffi 4 e Olevalense 1.