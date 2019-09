Il professore Carmine Pinto tra i vincitori del Premio Sele d’Oro Mezzogiorno

Saranno assegnati questa sera a Oliveto Citra i riconoscimenti della XXXV edizione del Sele d’Oro Mezzogiorno che premia saggi e servizi giornalistici incentrati sui problemi e sulle prospettive di crescita delle regioni meridionali nel contesto dell’Europa e dell’area del Mediterraneo, nonché progetti di sviluppo e iniziative imprenditoriali originali e replicabili. Tra i premiati di quest’anno, per la saggistica, anche l’autore di Padula, Carmine Pinto, docente di storia contemporanea all’università di Salerno per il suo ultimo libro dal titolo “La guerra per il Mezzogiorno. Italiani, borbonici e briganti 1860-1870”, edito da Laterza. La serata che prenderà il via alle 21.30 in piazza Europa, prevede anche un momento di grande musica con sul palcoscenico di “Mediterranei – Tutta italiana d’autore”, le voci di Eva, che dopo il successo di X Factor saprà incantare il pubblico del Sele d’Oro, Elodie, che festeggerà un anno di successi e dischi di platino, e il gran finale con Carmen Consoli un’autentica ambasciatrice del Sud e del cantautorato italiano nel mondo, da sempre impegnata nel racconto della sua terra e del Mezzogiorno. Una serata di musica e di cultura che vedrà dunque la consegna dei riconoscimenti ai vincitori di questa edizione del Premio Sele d’Oro Mezzogiorno, “Sud, l’orgoglio, le sfide”. Grande soddisfazione è stata espressa dal professore Carmine Pinto che ha detto: “Il Premio Sele D’oro è uno dei più importanti del Mezzogiorno, forse il più importante per la saggistica storica, sono molto contento e orgoglioso. Ringrazio la giuria e tutti coloro che me lo hanno assegnato e lo dedico a tutte le persone che sono appassionate di questa storia e al territorio del Vallo di Diano”.