Il Papa apre a un sinodo della chiesa italiana

Papa Francesco apre a un sinodo della Chiesa italiana. Il Pontefice lo ha fatto inaugurando il 20 maggio in Vaticano i lavori della 73esima Assemblea generale della Conferenza episcopale italiana, che si sono svolti fino al 23 maggio sul tema: “Modalità e strumenti per una nuova presenza missionaria”. Papa Francesco si è “rallegrato” che l’assemblea dei vescovi abbia voluto approfondire il tema della sinodalità e della collegialità che “in realtà descrive la cartella clinica dello stato di salute della Chiesa italiana e del vostro operato pastorale ed ecclesiastico”, e “potrebbe essere di aiuto affrontare in questo contesto l’eventuale carente collegialità e partecipazione nella conduzione della Conferenza Cei sia nella determinazione dei piani pastorali, che negli impegni programmatici economico-finanziari. Sulla sinodalità, anche nel contesto di probabile Sinodo per la Chiesa italiana – ho sentito un ‘rumore’ ultimamente su questo, è arrivato fino a Santa Marta! –, vi sono due direzioni: sinodalità dal basso in alto, ossia il dover curare l’esistenza e il buon funzionamento della Diocesi” e poi la “sinodalità dall’alto in basso, in conformità al discorso che ho rivolto alla Chiesa italiana nel V Convegno Nazionale a Firenze, il 10 novembre 2015, che rimane ancora vigente e deve accompagnarci in questo cammino. Se qualcuno pensa di fare un sinodo sulla Chiesa italiana, si deve incominciare dal basso verso l’alto, e dall’alto verso il basso con il documento di Firenze”. Nel suo intervento il Papa ha affrontato anche il tema della riforma dei processi matrimoniali, con i due Motu proprio “Mitis Iudex Dominus Iesus” e “Mitis et Misericors Iesus”, pubblicati nel 2015, che hanno stabilito tre tipi di processo: ordinario (semplificato con l’abolizione della doppia decisione conforme obbligatoria), breviore (da applicarsi nei casi in cui l’accusata nullità del matrimonio è sostenuta dalla domanda congiunta dei coniugi, con argomenti evidenti) e documentale. “Sono ben consapevole che voi, nella 71ª Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, e attraverso varie comunicazioni, avete previsto un aggiornamento circa la riforma del regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici in materia matrimoniale – afferma Papa Francesco rivolgendosi alla platea dei vescovi – Tuttavia, mi rammarica constatare che la riforma, dopo più di quattro anni, rimane ben lontana dall’essere applicata nella grande parte delle Diocesi italiane”. “Non dobbiamo mai dimenticare – aggiunge il Pontefice – che la spinta riformatrice del processo matrimoniale canonico, caratterizzata dalla prossimità, celerità e gratuità delle procedure, è volta a mostrare che la Chiesa è madre ed ha a cuore il bene dei propri figli, che in questo caso sono quelli segnati dalla ferita di un amore spezzato; e pertanto tutti gli operatori del Tribunale, ciascuno per la sua parte e la sua competenza, devono agire perché questo si realizzi, e di conseguenza non anteporre null’altro che possa impedire o rallentare l’applicazione della riforma, di qualsiasi natura o interesse possa trattarsi. Il buon esito della riforma – sottolinea ancora Papa Francesco – passa necessariamente attraverso una conversione delle strutture e delle persone; e quindi non permettiamo che gli interessi economici di alcuni avvocati oppure la paura di perdere potere di alcuni Vicari Giudiziari frenino o ritardino la riforma”.