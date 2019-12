Il panettone e l’arte sopraffina del Maestro Giuseppe Manilia.

Mai come in questo caso, è necessario assaggiare, degustare, assaporare, ammirare. Insomma se lo si vuole comprendere per davvero, cosa sia la prelibatezza del panettone, il simbolo dolciario delle festività natalizie, allora occorre fermarsi, trovare il tempo per godere dell’arte sopraffina del Maestro Giuseppe Manilia. Insomma, il profumo, inebriante, che sa di naturale, dal lievito madre, gli aromi che esplodono in tutta la sua morbidezza. Un equilibrio armonico che fonde i gusti nel panettone artigianale per eccellenza. Il segreto: certamente le ore di lievitazioni, e poi la genuinità del candito. Un viaggio del gusto tra uvetta e mandorle, la crosta sottile e croccante. Il maestro pasticciere Giuseppe Manilia cura nel dettaglio la preparazione di un’opera d’arte. Insomma, provare per credere. A Montesano sulla Marcellana, alla frazione Scalo, è qui che si può trovare il meglio del panettone artigianale di qualità.