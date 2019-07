Il Miss Grand International fa tappa a Casaluce (CE)

Domenica sera 14 luglio, presso Piazza Ex Alifana seconda tappa del tour campano del concorso di bellezza internazionale che sta spopolando in tutto il mondo, Miss Grand International. La competizione sceglierà a breve la rappresentante italiana per la finale mondiale che si svolgerà il 25 ottobre a Caracas (Venezuela). Il tour nazionale che vede come patron Giuseppe Puzio opera anche nel sociale con la campagna umanitaria “Stop the War and Violance”, che in Italia è seguita dall’associazione onlus “Donare è …Amore” di Pina Pascarella. La tappa sarà ricca di ospiti che allieteranno il numeroso pubblico tra cui ricordiamo la cantante Benny Dente, la top model brasiliana Sara Rules e Anna Schiano, il prestigiatore Pino Caputo e la ballerina Aigul Duisheeva. La tappa è stata organizzata dalla Tbos Agency di Walter e Lino Pasotto in collaborazione con Pino Ricci e l’agente regionale Crescenzo De Carmine. Un ringraziamento va all’amministrazione comunale di Casaluce e agli sponsor Caffè orientale, Gruppo Barbato, Mera ristorante, Lama parrucchieri, Essegi informatica, Sisma Tuning club, Coriv ricambi, Roga eventi, Fiat restaurant, Farmacia De Michele, Farmacia San Pio, Hair studio Oliva.