Il Miss Grand Intenational fa tappa a Casaluce (CE)

Domenica 28 luglio, presso piazza ex Alifana, dopo il rinvio della tappa del 14 luglio per motivi organizzativi, approda il tour campano di Miss Grand Intenational, il concorso di bellezza che sta spopolando in tutto il mondo, che vede come responsabile nazionale Giuseppe Puzio. La tappa è stata organizzata da Lino e Walter Pasotto in collaborazione con Pino Ricci e il responsabile regionale del concorso Crescenzo De Carmine. Il concorso di bellezza opera anche nel sociale con la campagna umanitaria Stop the war and Violance, in Italia seguita dall’associazione onlus Donare è Amore di Pina Pascarella. Tanti ospiti di spessore tra cui ricordiamo l’attrice Lucia Cassini.