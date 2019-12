Il ministro Lamorgese a Matera per la manifestazione Legalità e Cultura

Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese partecipa oggi, 5 dicembre, a Palazzo Viceconte a Matera alla manifestazione “Legalità e Cultura: valori in crescita nell’Europa di oggi e di domani”. Presentati i progetti finanziati, le iniziative avviate e i risultati raggiunti con il Programma operativo nazionale Legalità, cofinanziato a livello europeo e gestito dal Ministero dell’interno. La logica che sottende al Programma – informa il Viminale – è favorire il rafforzamento delle condizioni di legalità per i cittadini e le imprese in cinque Regioni, ossia Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, con il fine di dare nuovo impulso allo sviluppo economico e migliorare la coesione sociale del sud d’Italia. Beneficiari, partner, destinatari di progetti testimonieranno nell’occasione le esperienze maturate nell’ambito del programma nazionale dando dimostrazione del valore degli investimenti sinora effettuati. A tale obiettivo concorreranno le evidenze fotografiche e video di alcune progettualità, ospitate in un apposito spazio espositivo aperto al pubblico. La rappresentazione del rapporto che intercorre tra la diffusione della cultura e l’affermazione della legalità è il filo conduttore dell’evento, che vuole favorire e promuovere, grazie ai contributi dei diversi relatori, il dibattito attorno a due tematiche fondamentali per la crescita del Paese e del meridione in particolare.