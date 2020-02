Il Maestro Manilia sul tetto del mondo all’International Chocolate Awards.

Ancora un prestigioso riconoscimento internazionale ottenuto dal Maestro AMPI Giuseppe Manilia di Montesano sulla Marcelalna (SA) alla finale mondiale dell’ International Chocolate Awards. Manilia ha conquistato un Argento nella categoria Ganache o tartufi di cioccolato fondente non aromatizzato con la sua creazione “Tartufino Fondente Perù 72.5%” nei Tasters International Chocolate Awards 2019, un premio speciale conferito dai giudici e alunni dell’Istituto The International Institute of Chocolate and Cacao Tasting. Giuseppe Manilia, membro dell’Accademia Maestri Pasticcieri Italiani, Tre Torte Gambero Rosso 2016 e titolare della pluri-premiata pasticceria omonima a Montesano sulla Marcellana (Sa), ha anche vinto con la sua sfogliatella la quinta edizione del Concorso Gastronomico Nazionale “Santarosa Conca Festival”. La sua Maison d’autore è un tempio di perfezionismo estetico e gustativo, una boutique che colpisce per design ed eleganza, ma che poi esplode in bocca. Cioccolatini, macaron, torte, lievitati: ogni prodotto ha una sua storia e, soprattutto, uno stile inconfondibile.