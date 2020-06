Il Liceo Pisacane di Padula tra i primi 10 in Italia. Menzione speciale al progetto ASOC

Si chiude con una notizia bella e inaspettata l’anno scolastico del Liceo Scientifico “Carlo Pisacane” di Padula. La classe 2Q (indirizzo quadriennale) che ha preso parte al progetto di monitoraggio civico “ASOC – A Scuola di OpenCoesione”, si è classificata tra le prime dieci in Italia ricevendo la Menzione Speciale per la sezione “Europa=Noi”. Al progetto hanno preso parte più di 200 team in tutta Italia. La cerimonia di premiazione si è svolta in diretta streaming. Guidati dai docenti Annarita Pezzella e Pierpaolo Fasano, le ragazze e i ragazzi della classe 2Q, team “Legal House”, nel corso dell’anno scolastico, hanno monitorato il progetto “DAL MUSEO AL CAMPUS JOE PETROSINO, PERCORSO RECUPERO MEMORIA STORICA” relativo all’acquisto, da parte del comune di Padula, dell’abitazione in cui era nato il poliziotto-eroe Joe Petrosino, trasformata poi in una casa-museo. In 6 mesi quindi il team “Legal House”, nonostante le difficoltà scaturite dall’emergenza sanitaria, ha portato a termine il progetto realizzando interviste, elaborati grafici, video, articoli di data journalism, interviste ad esperti e a personalità di spicco del mondo della legalità e molto altro ancora. In questo modo le ragazze e i ragazzi del team hanno contribuito a tenere viva la memoria del poliziotto salernitano assassinato dalla mafia a Palermo nel 1909.

Prezioso il supporto dell’assessore al Turismo del comune di Padula, Filomena Chiappardo, e del consigliere comunale con delega al Turismo, Settimio Rienzo. Di grande interesse è stato l’incontro con Nino Melito, pronipote di Joe Petrosino. Soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica dell’Istituto Omnicomprensivo di Padula, Liliana Ferzola, che si è congratulata con la classe 2Q per aver dato lustro al Liceo a livello nazionale dando dimostrazione di grande impegno e dedizione. Il team LegalHouse è composto da: Angelo Costa, Antonio Costa, Nives D’Alessio, Francesca Romina D’Alvano, Michele Maria De Lisa, Giuseppe De Luca, Mariateresa De Luca, Victor Di Filippo, Giuseppe Garone, Manuel Giasi, Grazie Libretti, Francesco Vito Manzolillo, Alejandro Mariniello, Daniela Mazuru, Francesca Meo, Christian Proto, Cassandra Somma, Marcello Vanacore, Maria Zozzaro